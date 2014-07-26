الإعلاميون يتوافقون على مشروع قانون النقابة لتقديمه للحكومة

اصدر اللجنة التنسيقية لنقابة الاعلاميين بيانا تعلن فيه عن تشكيل لجنة لوضع القانون الخاص بالنقتبة لعرضه على مجلس الوزراء في أقرب وقت .

ودجاء نص البيان كالآتي :”

لأكثر من نصف قرن ناضل أبناء الإذاعة وإنضم إليهم بعد إطلاق التليفزيون زملاؤهم لإنشاء نقابة مهنية للإعلام المسموع والمرئي ..وكانت كل هذه المحاولات تواجه برفض الحكومات المتعاقبة .

واخيرًا بعد ثورتين عظيمتين جاءت الاستحقاقات الدستورية لتنظيم الإعلام كي تجدد الآمال… وبادر إعلاميو مصر بالإضطلاع بمسئولياتهم الوطنية فى التنظيم الذاتي للإعلام وفى النهوض بصناعة الإعلام وفى ضرورة الإلتزام بميثاق شرف إعلامي وفى الدفاع عن الدولة والهوية وعن حرية التعبير..

وتشكلت لجنة من أبناء المهنة من أجل البدء فى إجراءات إطلاق نقابة الإعلاميين ( إذاعة وتليفزيون)… وتم وضع مشروع قانون لهذه النقابة يعبر عن توافق الإعلاميين حول من له حق العضوية .. ويتولى مسئولية إتخاذ الإجراءات القانونية عدد من الإعلاميين الممثلين لمختلف الأجيال من أبناء المهنة…

ونأمل أن يساهم كل إعلامى فى موقعه فى دعم هذا الإنجار الوطنى حتى ترى النقابة النور بإذن الله…

والله الموفق والمستعان…

اللجنة التنسيقية

حمدى قنديل .. حمدى الكنيسى .. سيد الغضبان .. جمال الشاعر ..على عبد الرحمن .. منى الشاذلى .. لمياء محمود .. البير شفيق .. عمرو عبد الحميد .. مصطفى عبد الوهاب .. محجوب سعدة .. على أبو هميلة .. محمد إسماعيل .. طارق سعدة ..