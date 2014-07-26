“القسام” تعلن مقتل 80 جنديا إسرائيليا وإطلاق 1957 صاروخا منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” أنها تمكنت من قتل 80 جنديا إسرائيليا وأطلقت 1957 صاروخا على المدن والبلدات والمواقع الإسرائيلية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من يوليو الجاري.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري مساء اليوم إن “11 جنديا قتلوا اليوم وأصيب العشرات في اشتباكات مباشرة مع مجاهدي القسام ليرتفع عدد القتلى برصاص القسام إلى 80 ، فضلا عن القتلى في تفجير الآليات التي يتكتم العدو على خسائره فيها”.

وأضافت أنها أطلقت منذ بدء العدوان على غزة “1975 صاروخا منها 216 صاروخا من طراز “آر160″ و”فجر5″ و”سجيل 55″ و”ام75″ و”جي80″ طال 177 منها كلا من حيفا وتل أبيب وضواحيها ومطار بن جوريون وديمونا والقدس”.

وأشارت إلى أنها تمكنت في اليوم الثامن عشر لمعركة “العصف المأكول” (وهي التسمية التي تطلقها على المواجهة الحالية مع إسرائيل) من إصابة طائرة “إف16″ واشتعال النيران فيها واستهداف 3 آليات وعدة قوات خاصة بالقذائف والعبوات الناسفة وقنص 5 جنود.

وكانت كتائب القسام استعرضت في بيان تلفزيوني في وقت سابق اليوم عملياتها النوعية ضد جيش الاحتلال مثل عملية الضفادع البشرية واستهداف قاعدة زكيم البحرية وتفجير موقع كرم أبو سالم العسكري شرق رفح وعمليات التسلل داخل العمق الإسرائيلي.

وأشارت إلى إطلاقها المفاجأة الكبرى حين سيرت “طائرة أبابيل1″ بدون طيار بنماذجها الثلاثة الاستطلاعية، والهجومية إلقاء، والهجومية انتحارية في أجواء إسرائيل.

وفيما أطلقت عليه اسم مجزرة الدبابات، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت ما لا يقل عن 44 دبابة وناقلة جند لجيش الاحتلال في محيط قطاع غزة بالعبوات والصواريخ المضادة للدروع.

وقالت إنها استهدفت 26 حالة تسلل للقوات الخاصة الإسرائيلية على أطراف قطاع غزة حاولت التمركز داخل بيوت للمواطنين وحولتها القسام إلى مصيدة للموت لجنود العدو.

وأضافت أن مقاتليها نفذوا 13 عملية قنص لجنود أوقعتهم بين قتيل وجريح، وخاضوا 15 عملية اشتباك مباشر بالأسلحة الرشاشة والعبوات، تمكنت في إحداها من أسر الجندي شاؤول أرون.

وذكرت الكتائب أنها استخدمت ما لا يقل عن 37 قذيفة مضادة للدروع من نوع (كورنيت- تاندم- فونيكس- p29 – RPG)، و41 عبوة مضادة للدروع من شواظ وعبوات مضادة للأفراد،إضافة إلى أنها قصف حشودات الاحتلال بما لا يقل عن 206 قذيفة هاون وقذيفة صاروخية من نوع 107.

> أ ش أ