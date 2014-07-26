شيريل كول تنثر سحرها خلال حفل إطلاق عطرها الجديد

تألقت النجمة العالمية Cheryl Cole مساء الأربعاء خلال حفل إطلاق عطرها الأول الذي يحمل إسم Storm Flower.

الحفل الذي أقيم داخل مطعم Avenue في وسط لندن، حضره زوجها رجل الأعمال الفرنسي Jean-Bernard، إلى جانب العديد من النجوم والوسائل الإعلامية.

Cole البالغة من العمر 31 عاماً، والتي إحتفلت مؤخراً بزواجها السري، سحرت الحضور بإطلالتها وإرتدت فستاناً من ماركة Ralph & Russo العالمية.

وقالت Cheryl Cole التي لا تفكّر بالإنجاب حالياً، إن حلم إطلاق عطرها الخاص كان يراودها منذ فترة طويلة، لكن لم يكن لديها الوقت الكافي من قبل كي تتفرغ لهذا الهدف.

وأضافت: كنت أبتكر العطور وأمزجها مع شقيقتي، ويمكن القول أنني كنت مهووسة بهذا الأمر.. أحب أن تبقى رائحتي دائماً جميلة ومنعشة كالورود.

وبالحديث عن عطر Storm Flower، كشفت مغنية البوب الإنكليزية أن رائحته تدوم لفترة طويلة، وسيتوفر في الأسواق إبتداءً من 27 آب القادم.

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