آلاء دشتي نجمة تزاحم الفنانات في رمضان

الكويت- عبدالله الشايع

في كل الأعمال الناجحة ، هناك نجوم يستحوذون على الإشادات الواسعة من الجمهور والنقاد. وهناك نجوم آخرين خلف الكواليس ، تحكمهم الظروف أن لا يكونوا

وجهاً لوجه مع الجمهور المتابع لأعمالهم الناجحة .

ومن ضمن هؤلاء تبرز الكويتية خبيرة التجميل المميزة آلاء دشتي التي تركت في رمضان الحالي بصمة مميزة ، ربما لم تحققها في السنوات الفائتة بهذه الطريقة والنوعية سواء من ناحية الكم أو النوع .

إذ جرت العادة أن تقوم آلاء دشتي بوضع المكياج للمذيعات والفنانات في شهر رمضان سواء بالمسلسلات أو برامج المسابقات بخاصة للنجمة أمل العوضي ، بيد أن رمضان 2014 كان مختلفاً عليها بعد أن أثبتت تميزها في الإعلان الأول لهذا العام "إعلان العيشة ويازين " لشركة زين ، بين الإعلانات التجارية والتي تضمن "دويتو" النجمين بشار الشطي وبلقيس.

إذ ظهرت الأخيرة بإطلالة جميلة في الإعلان و"نيولوك" لاقى استحسان المشاهدين، ولم يتوقف نجاح وتألق آلاء دشتي على بلقيس ، إذ ساهمت في مفاجأة جمهور الــ mbc

من خلال التجديد الدائم والـ"نيو لوك" للمذيعة أمل العوضي في برنامج "هو وهاي وهيا" ، إذ تتواجد آلاء دشتي يومياً في الإستديو حرصاً منها على ظهور العوضي بالمظهر اللائق.

درامياً كانت لها بصمة أيضاً من خلال مشاركتها بوضع الماكياج لفنانات مسلسلات "ثريا" و"بسمة منال" و"منطقة محرّمة"، إذ ظهرت أيضاً امل العوضي وهدى حسين وبثينة الرئيسي وهنادي الكندري بإطلالة مختلفة هذا العام في أعمالهنّ.

وتكتفي آلاء دشتي بقولها :" إذا وفقت في هذا العام ، فبلاشك التوفيق من الله عز وجل ، وأنا أضع دوماً نصب عيني الإصرار والتحدي على المواصلة في مشواري وإكمال نجاحي، فالمكياج ليس مجرد ألوان نمزجها مع بعضها ونفردها. نا أطور نفسي عن طريق المتابعة لكل ما هو جديد فى عالم الموضة والألوان ،فالمكياج عالم يحتاج دائماً لمتابعة مستمرة، ونجاحي بلاشك في شهر رمضان هو من نجاح برنامج المسابقات "هو وهاي وهيا" أو المسلسلات الأخرى وكذلك الإعلان "العيشة ويازين" مع بلقيس وبشارالشطي