تترات الدراما المصرية في رمضان تفوقت على القصة والأحداث والأبطال!

مع اقتراب شهر رمضان من نهايته وإغلاق صفحة 45 مسلسل تم عرضهم ما بين الكوميدي والاجتماعي والسيرة الذاتية تاهت أعمال ولم تستحوذ على نسب مشاهدات سوى القليل فقط ولكن نفس هذه الأعمال تفوقت تتراتها عليها وحققت أعلى نسب مشاهدة واستماع على YouTube وعلى مواقع تحميل الأغاني أيضا وكثيرين قاموا بوضعها كنغمة لرنين هواتفهم المحمولة.

من هذه التترات التي كان لها الكلمة العليا تتر مسلسل"السيدة الأولى"الذي قامت ببطولته غادة عبد الرازق وممدوح عبد العليم حيث غنت المقدمة والنهاية المطربة السورية أصالة نصري وكتب كلماتها أحمد مرزوق و الحان محمد رحيم ..

ولم تكن هذه هي الواقعة الأولى لمسلسلات غادة عبد الرازق حيث سبق وحققت أغنية "مشاعر"للمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب التي غنتها تتر مسلسل"حكاية حياة" نجاح كبير ليس في وقت عرض العمل فقط بل وحتى الآن للدرجة التي باتت الأغنية ماركة مسجلة في كل حفلات شيرين داخل مصر وخارجها.

تفوق أيضا تتر مسلسل "شمس"للمطرب اللبناني وائل جسار على نسب مشاهدة المسلسل وتم بيع الأغنية لعدد من القنوات الفضائية وتم تركيبها كذلك على بعض المشاهد من الأعمال الرومانسية ما يتناسب مع الكلمات الرقيقة التي كتبها الشاعر نبيل خلف،ولحنها خالد داغر،ومسلسل "شمس" للفنانة ليلى علوي لم يستحوذ على نسب مشاهدة عالية لتكرار ليلى لنفسها بارتداء جلباب الشخصيات المثالية التي لا تخطأ على مدار عدد من مسلسلاتها السابقة مثل "فرح ليلي" الذي عرض في شهر رمضان من العام الماضي.

يعد تتر مسلسل"فرق توقيت"أيضا الذي غناه بطل العمل تامر حسني من أكثر التترات التي حازت على أعلى نسب مشاهدة على مواقع الفيديو فيما لم يحقق المسلسل أي نجاح يذكر ولم يلتفت إليه أي من الجمهور أو النقاد على السواء.

ومسلسل "فرق توقيت" شارك في بطولته بجوار تامر حسني اللبنانية نيكول سابا وشيري عادل ومحسن محي الدين وإخراج إسلام خيري.

والتتر من تأليف الشاعر الغنائي أمير طعيمة والحان تامر حسين وتوزيع احمد إبراهيم

وعلى الرغم من النجاح الذي حققه المسلسل السوري اللبناني "لو" لا أن تتر المسلسل الذي غنته اللبنانية اليسا تفوق بشهادة الـ YouTube على نسب مشاهدة العمل وتم تحميله آلاف المرات، والتتر كتبه ولحنه اللبناني مروان خوري،وقد أستغل صناع العمل اسم اليسا الكبير وتم الترويج للعمل قبل عرضه بنشر التتر على مواقع الانترنت وكان فعليا خير ترويج له.

يأتي كذلك تتر مسلسل"دلع البنات"للمطربة الجديدة عزيزة متفوقا كثيرا على العمل الذي شارك فيه مي عز الدين والفنانة السورية كنده علوش حيث لم يحقق العمل نسب مشاهدة كبيرة مقارنه بما حققه التتر الذي كتبة أيمن بهجت قمر.

وقد حقق التتر القائم على الكلمات الصوفية لمسلسل"السبع وصايا"لسوسن بدر ورانيا يوسف وهنا شيحة جدلا كبيرا ساهم في فضول الكثيرين لمشاهدة العمل وبالتالي ساهم في زيادة نسب مشاهدته.