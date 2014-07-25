أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«القسام»: قتلنا 80 جنديًا إسرائيليا وأطلقنا 1700 صاروخ خلال حرب غزة

Google+ Print

قالت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مساء الجمعة، إن «مجاهديها قتلوا ما يزيد على 80 جنديا إسرائيليا وأصابوا أكثر من 300 آخرين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

واستعرض متحدث باسم «كتائب القسام»، في تصريح تليفزيوني بثته قناة «الأقصى» الفضائية التابعة لحركة «حماس»، مساء الجمعة، عملياتها العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال: «نفذنا عملية الضفادع البشرية التي اقتحمت قاعدة (زيكيم) العسكرية (شمال قطاع غزة)، بالإضافة لتمكن مجاهدينا من تفجير موقع كرم أبوسالم العسكري (جنوبًا)، والتصدي لعملية إنزال نفذتها وحدة كوماندوز بحري إسرائيلية شمال قطاع غزة».

وأشار إلى أن «مفاجئة كتائب القسام الكبرى كانت تسيرها لطائرة «أبابيل 1» بدون طيار بنماذجها الثلاثة الاستطلاعية، والهجومية إلقاء، والهجومية انتحارية في أجواء إسرائيل.

وفيما يتعلق بإطلاق الصواريخ، أعلن المتحدث باسم «القسام» إطلاق 1700 صاروخ وقذيفة باتجاه المواقع والمدن الإسرائيلية بمعدل 90 صاروخًا يوميًا قبل بدء الحرب البرية في 17 يوليو الجاري، و120 صاروخًا يوميًا بعد بدء الحرب البرية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية