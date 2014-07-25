«القسام»: قتلنا 80 جنديًا إسرائيليا وأطلقنا 1700 صاروخ خلال حرب غزة

قالت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مساء الجمعة، إن «مجاهديها قتلوا ما يزيد على 80 جنديا إسرائيليا وأصابوا أكثر من 300 آخرين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

واستعرض متحدث باسم «كتائب القسام»، في تصريح تليفزيوني بثته قناة «الأقصى» الفضائية التابعة لحركة «حماس»، مساء الجمعة، عملياتها العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال: «نفذنا عملية الضفادع البشرية التي اقتحمت قاعدة (زيكيم) العسكرية (شمال قطاع غزة)، بالإضافة لتمكن مجاهدينا من تفجير موقع كرم أبوسالم العسكري (جنوبًا)، والتصدي لعملية إنزال نفذتها وحدة كوماندوز بحري إسرائيلية شمال قطاع غزة».

وأشار إلى أن «مفاجئة كتائب القسام الكبرى كانت تسيرها لطائرة «أبابيل 1» بدون طيار بنماذجها الثلاثة الاستطلاعية، والهجومية إلقاء، والهجومية انتحارية في أجواء إسرائيل.

وفيما يتعلق بإطلاق الصواريخ، أعلن المتحدث باسم «القسام» إطلاق 1700 صاروخ وقذيفة باتجاه المواقع والمدن الإسرائيلية بمعدل 90 صاروخًا يوميًا قبل بدء الحرب البرية في 17 يوليو الجاري، و120 صاروخًا يوميًا بعد بدء الحرب البرية.