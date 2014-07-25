السبت.. نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية

تعقد اللجنة العليا للتنسيق، السبت، اجتماعاً للانتهاء من النتيجة النهائية للمرحلة الأولى من التنسيق، ووضع الحد الأدنى لكل كلية، وتوزيع طلاب المرحلة الأولى على الكليات التي تقبل مجاميعهم وفقاً لتسجيل رغباتهم.

وقالت المهندسة هبة سلام، مدير مشروع التنسيق الإلكترونى، إن 1148 طالباً وطالبة من خريجى الثانوية العامة تخلفوا عن تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الأولى من التنسيق، ويحق لهم تسجيلها خلال المرحلة الثانية التي تبدأ السبت المقبل 2 أغسطس ومدة 5 أيام تنتهى الأربعاء 6 أغسطس.

وأضافت سلام لـ«المصرى اليوم» أن نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق لطلاب الثانوية العامة من المقرر أن تظهر غداً الأحد إلكترونياً، لحوالى 99 ألفاً من إجمالى 1247 طالباً وطالبة سجلوا رغباتهم من خلال موقعى التنسيق، موضحة أن نتيجة المرحلة ستكون متاحة على موقعى التنسيق بعد إعلانها من وزارة التعليم العالى.

من ناحية أخرى أعلنت جامعة القاهرة، الجمعة، عن إيداعها مبلغ الـ20 مليون جنيه بالتبرع لصالح صندوق «تحيا مصر» لدعم الاقتصاد المصرى، والذى كانت قد أقرته في مجلس الجامعة في جلسته 30 يونيو الماضى.

وقالت مصادر مطلعة بالجامعة لـ«المصرى اليوم» إن إدارة الجامعة أودعت مبلغ التبرع الخميس في حساب صندوق «تحيا مصر» بفرع البنك الأهلى المصرى بالجامعة تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة.