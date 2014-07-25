أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

السبت.. نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية

  • مصر
  • 12
Google+ Print

تعقد اللجنة العليا للتنسيق، السبت، اجتماعاً للانتهاء من النتيجة النهائية للمرحلة الأولى من التنسيق، ووضع الحد الأدنى لكل كلية، وتوزيع طلاب المرحلة الأولى على الكليات التي تقبل مجاميعهم وفقاً لتسجيل رغباتهم.

وقالت المهندسة هبة سلام، مدير مشروع التنسيق الإلكترونى، إن 1148 طالباً وطالبة من خريجى الثانوية العامة تخلفوا عن تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الأولى من التنسيق، ويحق لهم تسجيلها خلال المرحلة الثانية التي تبدأ السبت المقبل 2 أغسطس ومدة 5 أيام تنتهى الأربعاء 6 أغسطس.

وأضافت سلام لـ«المصرى اليوم» أن نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق لطلاب الثانوية العامة من المقرر أن تظهر غداً الأحد إلكترونياً، لحوالى 99 ألفاً من إجمالى 1247 طالباً وطالبة سجلوا رغباتهم من خلال موقعى التنسيق، موضحة أن نتيجة المرحلة ستكون متاحة على موقعى التنسيق بعد إعلانها من وزارة التعليم العالى.

من ناحية أخرى أعلنت جامعة القاهرة، الجمعة، عن إيداعها مبلغ الـ20 مليون جنيه بالتبرع لصالح صندوق «تحيا » لدعم الاقتصاد المصرى، والذى كانت قد أقرته في مجلس الجامعة في جلسته 30 يونيو الماضى.

وقالت مصادر مطلعة بالجامعة لـ«المصرى اليوم» إن إدارة الجامعة أودعت مبلغ التبرع الخميس في حساب صندوق «تحيا مصر» بفرع البنك الأهلى المصرى بالجامعة تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية