محمد بن زايد يبحث مع مقرن بن عبدالعزيز التعاون الخليجي والتطورات العربية والدولية

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأبوظبي مساء اليوم صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

ورحب سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان في بداية اللقاء بالأمير مقرن بن عبدالعزيز وبالوفد المرافق الذي ضم الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين.

ونقل الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود تحيات اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله واخيه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله والى سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان وتمنياتهما لدولة الامارات قيادة وشعبا المزيد من التقدم والرقي.

من جانبه حمله سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتحيات سموه الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله والى اخيه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مقرونة بتمنيات سموهما للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا المزيد من التقدم والنماء والازدهار.

وبحث سمو ولي عهد ابوظبي خلال اللقاء مع الامير مقرن بن عبدالعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات ومستجدات مسيرة التعاون الخليجي ومجمل الاحداث الجارية في المنطقة اضافة إلى آخر تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية.

وأكد سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالشقيقة المملكة العربية السعودية مشيدا سموه بالحرص الكبير الذي يبديه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو كل ما يحقق لقادة وشعوب دول الخليج العربية تطلعاتهم وآمالهم.

كما اكد سموه ان ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات وثيقة ومتينة ترتكز على ثوابت وأسس تاريخية وهي تستند إلى دعائم قوية قوامها علاقات الأخوة والترابط والتآزر وحتمية المصير الواحد.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل الاوضاع الراهنة في المنطقة اضافة الى المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية حيث تم التاكيد على اهمية تكثيف اللقاءات من أجل مزيد من التشاور والتنسيق تجاه مختلف قضايا التعاون في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات تتطلب العمل المشترك الذي يلبي تطلعات ابناء وشعوب المنطقة في الامن والاستقرار والتنمية والعيش الكريم.

حضر اللقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد ال نهيان مستشار الامن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة