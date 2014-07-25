سنوب دوغ يعترف بأنه دخّن الحشيشة في البيت الأبيض

من المعروف أنّ مغني الراب Snoop Dogg لم يترك مكاناً إلا ودخّن فيه الحشيشة. لكن جرأته هذه المرّة تخطّت المقبول، بعد أن اعترف بأنّه دخّن الحشيشة في حمّام البيت الأبيض.

فأثناء حلوله ضيفاً على برنامج Jimmy Kimmel على "Youtube"، سئل إن كان قد دخّن يوماً الحشيشة في البيت البيض، فلم يكن من المغّني إلا أن فاجأ الجميع بالقول "في الحمّام... ليس داخل البيت الأبيض، وإنّما في الحمّام".

وقالSnoop الذي اعتنق الإسلام، إنه سأل حينها إن كان بإمكانه استخدام الحمّام لثانية، لأنه كان مراقباً من عناصر من الـ" CIA" أو الـ"FBI" في الحمّام أيضاً، وأبلغهم بأنّه يريد إشعال محرمة، فيما الحقيقة أنّ ما أُشعل كان حشيشة.

يُذكر أنّ الرئيس الأمريكي Barack Obama كان قد اعترف بدوره سابقاً بأنّه كان يتعاطى الحشيشة، عندما كان في سنٍّ مبكرة، معتبراً أن تدخين حشيشة الكيف ليس أكثر خطراً من شرب الكحول، بالرغم من أنّه "فكرة سيئة".

هل تعرفون من هم النّجوم الذين يدخّنون؟