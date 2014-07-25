ليلى السلمان: "سرايا عابدين" مجرد تقليد لـ "حريم السلطان"

أوضحت الفنانة السعودية ليلى السلمان أنها قضت شهر رمضان في المملكة بعبادة الله والقرب من الأسرة كتعويض عن السفر والانشغال بالتصوير والعمل الفني خلال العام.

وقالت ليلى إنها تابعت خلال الشهر الفضيل مسلسل "سرايا عابدين" وأضافت "العمل مميز بإنتاج ضخم، ومتعوب عليه، والصورة جميلة، ولكن كنت أتمنى أن نرى هذا العمل قبل المسلسل التركي "حريم السلطان"، فرغم أن العمل ضخم وجميل ولكنه مجرد تقليد، وأتمنى أن نبتكر أعمالنا الفنية دون تقليد، و"سرايا عابدين" مبدع ولكنه يذكرني بـ"حريم السلطان".

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