ليوناردو دي كابريو يجمع 25 مليون دولار في ليلة واحدة

خلال احتفال خيريّ أقيم في منطقة "سان تروبيز" جنوب شرق فرنسا، استطاع النجم Leonardo DiCaprio أن يجمع أكثر من 25 مليون دولار لجمعيته التي تُعنى بحماية المواقع البريّة المتبقيّة على الكوكب .

وافتتح الممثل الاحتفال، الذي حضره العديد من أهمّ نجوم العالم، مثل: Selena Gomez وصديقتها عارضة الأزياء Cara Delevingne، والنجم Jared Leto و Bono وMarion Cotillard....، إضافة إلى Robin Thicke.

وخلال كلمته التي ألقاها، أشار DiCaprio إلى أنّ النباتات لم تندثر يوماً بهذه السرعة منذ حقبة الديناصورات. وبعد ذلك، افتتح المزاد مع طرح دراجته النارية من طراز "هارلي دايفيدسن"، التي تحمل توقيع كلّ من Martin Scorsese وRobert De Niro.

وقد أحيا الحفل النجم Bono من مغنّي فرقة " U2's "، الذي عرض غيتاره الخاصّ للبيع في مقابل مليون دولار.

يُذكر أنّ الممثل Leonardo DiCaprio، البالغ من العمر 39 عاماً، حضر الحفل مع حبيبته Toni Garrn، البالغة من العمر 22 عاماً.

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