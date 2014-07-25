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أمل علم الدين تتوجّه إلى لبنان بعد العيد

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الجمعة 25-07-2014 19:02

تتوجّه أمل علم الدين، خطيبة النجم العالمي George Clooney، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مسقط رأسها، الأربعاء المقبل، حيث تشارك في مناقشة كتاب ساهمت في تحريره، في الجامعة الأمريكية في بيروت.
وقد ذكرت صحيفة الـ"Daily Star"، عن مصدر في الجامعة الأمريكية في بيروت، أنّ أمل علم الدين ستُشارك نهار الأربعاء، في الـ30 من تموز/يوليو، في حلقة نقاش لكتاب "Special Tribunal for Lebanon: Law and Practice"، الذي شاركت في إعداده.
ويتناول الكتاب الأبعاد القانونية والإجرائية للمحكمة الخاصّة بلبنان، وهي أوّل محكمة مختصّة بالأعمال الإرهابية وتحت رعاية القانون الدوليّ.
يُذكر أنّ أمل علم الدين، المتوقّع لها أن تتزوج في شهر أيلول المقبل، متخصّصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتمثّل حالياً موقع "ويكيليكس"، بعد أن تولّت الدفاع عن Julian Assange مؤسّس الموقع.

 

 

 

 

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