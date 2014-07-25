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هبوط إضطرارى لطائرة كندية بعد إعلان راكب أنه يريد قصف كندا

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ألقت السلطات الكندية بمطار «بيرسون» الدولى بتورونتو، الجمعة، القبض على مواطن كندى يدعى، على شاهى، 25 عاما، بعد أن قال أثناء تحليق طائرة تابعة لشركة طيران «SUNWING» أنه يريد قصف كندا، مما اضطر قائد الطائرة العودة إلى مدينة تورونتو بعد 45 دقيقة من إقلاعها .

وكانت الرحلة 772 في طريقها إلى مدينة بنما وعلى متنها 181 راكبا وإثنين من الأطفال الرضع واثنين من الطيارين و4 مضيفات، قد عادت إلى مطار «تورونتو» في حراسة إثنتين من مقاتلات «F -16» تابعتين لسلاح الجو الأمريكى كانتا في مهمة تدريبية أثناء عودة الطائرة في إجراء وصف بأنه «إجراء وقائى».

وقام البوليس الكندى بالقبض على الراكب الذي قال إنه «يكره كندا»، وقام مكتب التحقيقات الجنائية بالمطار بتوجيه 4 إتهامات إليه، من بينها «تعريض سلامة طائرة للخطر، وإطلاق التهديدات، وإصابة الممتلكات بالأذى».

ولم تصدر السلطات الكندية حتى حينه أية تفاصيل بشأن هوية المتهم ودوافعه.

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