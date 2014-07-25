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بالصور.. نشطاء يدشنون حملة «باسبورات تدعم غزة»

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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات لدعم قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي، الذي حمل اسم عملية «الجرف الصامد»، حيث يتبادل رواد مواقع «فيس بوك» و«تويتر» و«إنستجرام»، الأخبار والصور عن العمليات العسكرية.

ومؤخرا برزت حملة جديدة تهدف لنشر صورة جواز السفر مع جملة «أنا أدعم فلسطين وغزة»، بهدف حشد المواطنين الأجانب والعرب في صف المقاومة، وخلق رأي عام شعبي يضغط على المواقف الرسمية للحكومات بشأن العدوان الغاشم، حسب المشاركين في الحملة.

ونشر موقع «سكوب إمباير» عددا من صور المشاركين في حملة «باسبورات تدعم غزة».

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