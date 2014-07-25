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الأمين العام للأمم المتحدة يطير إلى نيويورك

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غادر مطار القاهرة الدولى قبل قليل الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون على متن طائرة خاصة متوجها إلى نيويورك بعد وصوله مساء أمس الخميس قادما من العراق لإجرائه محادثات تتعلق بإنهاء العدوان على الأراضى المحتلة وخاصة العدوان على قطاع غزة.

وبحث الأمين العام للأمم المتحدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى سبل إنهاء الأزمة فى ضوء تنفيذ المبادرة التى تقدمت بها القيادة المصرية لوقف إطلاق النار.

كما عقد بان كى مون جلسة مباحثات ضمت وزيرى الخارجية المصرى سامح شكرى والأمريكى جون كيرى لبحث الأزمة التى تعيشها الأراضى الفلسطينية وسبل التوصل إلى اتفاق تهدئة يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع.
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