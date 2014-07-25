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كيرى: ما يحدث بالضفة الغربية مشاعر تولد العنف.. والقادة العرب قلقون

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رفض جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى، وصف ما يحدث بالضفة الغربية من مظاهرات بـ"موجة جديدة من الانتفاضة قائلا: "هذا أسميه مشاعر تولد العنف". مشيرا إلى أن القادة فى المنطقة قلقون إزاء تلك الأحداث.

وأوضح كيرى فى مؤتمر صحفى عقد مساء اليوم مع نظيرة المصرى والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية حول وقف إطلاق النار فى غزة والتوصل إلى هدنة لمدة 7 أيام، أنه تم تضيق الفجوات فى المواقف وتم إحراز تقدم كبير فى الأيام الماضية.

وأضاف أن توصلت للسلام واليوم هناك التزام كبير لحل المشاكل الجذرية، لذا يجب العودة لعملية السلام.

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