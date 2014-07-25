"جون كيرى": مستمرون فى جهودنا للتهدئة بغزة

كتب مصطفى عنبر - عبد الوهاب الجندى - محمد كامل

قال جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى، إنه تحدث إلى جميع الأطراف من أجل وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه بعد وقف إطلاق النار يجب بحث خطوات أخرى للوصول إلى سلام دائم بين إسرائيل وفلسطين.

وأضاف كيرى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سامح شكرى وزير الخارجية المصرى، وأمين عام الأمم المتحدة بان كى مون، وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربى، مساء الجمعة، أنه من الضرورى أن يقدم كل طرف تطمينات للطرف الآخر للوصول للتهدئة.

وأعرب كيرى، عن أمله فى توافق الأطراف على هدنة لسبعة أيام فى غزة، قائلا: مستمرون فى جهود التوصل إلى تهدئة فى قطاع غزة، نافيا تقديم مقترحات رسمية إلى إسرائيل، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هناك تقدما ملموسا لكن يجب بذل المزيد من الجهود.