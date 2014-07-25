المؤتمر: إنشاء بيت الزكاة مشروع جيد ويحدد أوجه الصرف

قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن مشروع بيت الزكاة هو مشروع جيد، لاسيما وأن مؤسسة الأزهر الشريف هى من تشرف على هذا المشروع، نظرا لأنها المسئولة عن الشئون الدينية، مؤكدا أن عمل لجان وأوجه صرف لها سيكون خطوة جيدة لجمع التبرعات.

وأضاف صميدة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مشروع بيت المال يجب أن يكون اختياريا، نظرا لوجود ضرائب مفروضة على الشعب المصرى، موضحا أن كل شخص يجد لديه فائضا من المال يتبرع به لبيت الزكاة، بحيث يخصص هذا المشروع الفئات التى يتم الصرف عليها.