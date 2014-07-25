"الدسوقى رشدى": كيف ينتقد أردوغان الفاسد والديكتاتور "السيسى"؟

قال الكاتب الصحفى محمد الدسوقى رشدى إنه لا يجب أن يتحدث "لص أو حرامى أو فاسد" عن القمع والممارسات الفاسدة"، جاء ذلك تعليقا منه على حديث رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان مع إحدى القنوات العالمية ووصف الرئيس عبدالفتاح السيسى بالطاغية.

وتابع أنه من حق أى شخص أن ينتقد رئيسا أو أى مسئول موضحا أن "أردوغان"، قمع معارضيه والصحفيين بشتى أنواع القمع، متسائلا كيف ينتقد الفاسد الآخرين ويتهمهم بالفساد والقمع؟.

وأضاف رشدى خلال برنامجه "الصحافة اليوم" الذى يذاع على قناة "النهار اليوم" أن رئيس الوزراء التركى قدم نموذجا للاقتصاد الجيد فى بلده ولكنه انتهك حقوق معارضيه وقمع الصحفيين، لافتا إلى أن تركيا صنفت فى المركز الثانى على التوالى كدولة الأكثر قمعا ضد الصحفيين، منوها إلى أنه هناك 981 صحفيا تركيا طردوا من أعمالهم لمعارضتهم النظام، و81 آخرين عملوا فى مهن أخرى لعدم قدرتهم على الكتابة بحرية.

وأكد أن "أردوغان" اتهم فى العديد من قضايا الفساد ومنها القضية الأخيرة التى اشترك فيها مع ابنه، لافتا إلى أنه بعد مظاهرات منطقة تقسيم الأخيرة التى أصيب فيها العشرات وقتل على إثرها 12 مواطنا، قام بعمل لجان تخابر داخل المدارس ليستجوب الطلاب ويقوم بعمل عمليات غسيل مخ لهم فى هذه السن الصغيرة.