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قطع المرافق عن أحد المولات التجارية المخالفة بالقاهرة

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وافق الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، على قطع المرافق عن أحد المولات التجارية، وذلك بناء على مذكرة الحماية المدنية وحى شرق مدينة نصر واللجان الفنية والقانونية والتى انتهت جميعها إلى تردى الأوضاع فى المول بالشكل الذى بات يهدد حياة المواطنين بالخطر الداهم نتيجة عشرات المخالفات والمتضمنة إتلاف الحريق والبناء فى الممرات وغلق سلالم الهروب مخارج الطوارئ وتحويلها إلى محلات تجارية وإنشاء مخازن وملاهى بالبدروم وتشغيل محلات دون ترخيص.

جدير بالذكر أنه قد تم إنذار الإدارة أكثر من مرة دون جدوى وأن المخالفات المرصودة مضى عليها شهور وتجمع كل التقارير على خطورة استمرار هذا الأمر دون تدخل رادع يحفظ حياة المواطنين.
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