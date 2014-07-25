بالصور..احتفالات المصريين بعيد الفطر..الشكل اختلف ولكن الأصل واحد

كتب | أحمد محجوب

قبل عيد الفطر بأيام، وفى الأيام الأخيرة من رمضان تأتى “الجمعة اليتيمة” نسبة لآخر جمعة فى رمضان، وكانت السلطات الرسمية تحتفل بهذا اليوم، بأن حافظت على تقليد يعود على الأقل إلى العهد الفاطمى، فكان السلاطين والملوك وحتى الرؤساء يشاركون فى صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان “الجمعة اليتيمة” استعداداً للعيد، وكان الصبية زمان يجتمعون على مأدبة إفطار جماعية استمراراً لتقليد يسمونه “الضهو” يتناول فيه الأولاد وجبات مشتركة ويقيمون قبة صغيرة من الطوب بحيث تتسع لوضع ما جلبوه من طعام داخلها ثم يبدأون فى الدوران حول القبة منشدين: “يا رمضان يا أبوصحن نحاس، يا داير فى بلاد الناس.. سُقت عليك أبوالعباس.. تخليك عندنا الليلة”.

عشرة مرق وعشرة حلق

فى الأجيال السابقة كانت السيدات فى البيوت والديار يرددن عن أيام رمضان أنها عشرات وهى “عشرة مرق وعشرة حلق وعشرة خلق” ويعنين بذلك أن العشرة الأولى من رمضان ينصب فيها الاهتمام على ما يتصل بالطهى وإعداد الطعام، والأيام العشرة الثانية ينتقل الاهتمام إلى اللقاءات والتجمع فى شكل حلقات وزيارات الأهل فى المنازل، أما العشرة الأخيرة فيقع فيها التركيز على تجهيز ملابس العيد ومظاهر الفرحة بإعداد الكعك المصاحب لعيد الفطر.

تمتاز الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان بطابع احتفالى خاص، حيث يقول الجبرتى إن إطلاق المدافع من القلعة احتفالاً بالعيد كان يتبعه إطلاق النيران من بنادق العسكر، وكان رأس الدولة يحتفل بالجمعة اليتيمة فى مسجد عمرو بن العاص.

ليلة العيد

ويسهر المصريون ليلة العيد في ابتهاج وسرور، وقد أعدوا الكعك والحلوى لتقديمها للأهل والزوار ويأخذ رب الأسرة زينته، ويصطحب أولاده بعد أن يلبسوا الملابس الجديدة إلى المسجد لأداء صلاة العيد، كما اعتاد الناس زيارة المقابر للتصدق على أرواح موتاهم ، ويحرص الشباب على الخروج في جماعات للنزهة في النيل، وتشهد بِرْكة الأزبكية وبركة الفيل وجزيرة الروضة ازدحامًا هائلاً.. كما يشهد خليج القاهرة “الخليج المصرى” زحاماً أشد، وكان يخرج من النيل جنوب قصر العيني الحالي وعرف هذا الجزء باسم فُم الخليج “وهى منطقة سكنية حالياً”.

أما فى العصر الحديث فالمصلون يحتشدون بعد طلوع الشمس مباشرة في أبهى حلة في الجوامع، ويؤدون صلاة العيد، ويحرص الجميع على ارتداء ملابس جديدة، ومن اشهر الاكلات أيام العيد: الكعك – الفطير – الشريك – السمك المملح، و المكسرات، والبعض يفضل أطباقًا من اللحم والبصل والطحينة ومعظم المحلات تغلق أبوابها خلال أيام العيد، وكانت الفرق الموسيقية تطوف الشوارع وتعزف وتغنى أمام المنازل، مقابل ملاليم بسيطة يجود بها الاهالى.

والاحتفال بالعيد يجب ان يدخل البهجة والفرحة علي أفراد الاسرة فهذا أمر مطلوب في الدين الإسلامي فصناعة الكعك أو شراؤه تدخل علي الأسرة السعادة والسرور، ومن خلاله يستطيع الفرد ان يصل به أقاربه وأصدقاؤه كهدية.

اختلفت مظاهر العيد عبر العصور، فاليوم لايهم الحديث عن مظاهر الاحتفال بالعيد لانها اندثرت مع الزمن واحتلت التكنولوجيا بدلا منها فدخول السينما والذهاب للتسوق وزيارة الاقارب او استقلال مركب بالنيل، بالطبع مظاهر الاحتفال أختلفت حتى فرحة العيد لم تعد موجودة، غير أنه باق ببقاء الاسلام والمسلمين، يأتى فى موعده، لا يخلفه أبداً، بعد انتهاء شهر رمضان الكريم.