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شكري: مصر لم تدخر جهدًا لوقف إطلاق النار واستعادة الاستقرار في غزة

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شكري: مصر لم تدخر جهدًا لوقف إطلاق النار واستعادة الاستقرار في غزة شكري: مصر لم تدخر جهدًا لوقف إطلاق النار واستعادة الاستقرار في غزة

وزير الخارجية – سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن ومنذ التصعيد العسكري على غزة واستهداف المدنيين الذين راح فيه أكثر ٨٠٠ شهيد تعمل على حماية الشعب الفلسطيني من المخاطر التي تعرض لها، وهو ما دفع لطرح المبادرة المصرية ومنذ ذلك الحين ومصر لم تدخر جهدا لوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات واستعادة الاستقرار في غزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم الجمعة مع نظيره الأمريكي جون كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأضاف شكري أنه تواصل من أجل تحقيق هذا الهدف مع وزير الخارجية الأمريكي وبان كي مون وأمين عام الجامعة العربية، مطالبا بضرورة الوقف الفوري لأعمال العنف ووقف إطلاق النار الإنساني بمناسبة نهاية شهر رمضان وحلول العيد المبارك وذلك لمدة سبعة أيام.

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