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عواد: الحضري ينضم للإسماعيلي؟ إذا أعطوني فلوسي

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عواد: الحضري ينضم للإسماعيلي؟ إذا أعطوني فلوسي عواد: الحضري ينضم للإسماعيلي؟ إذا أعطوني فلوسي

أبدى محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي غضبا بعد اقتراب ناديه من إبرام تعاقدا مع عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة.

وكانت أزمة قد نشبت بين عواد والإسماعيلي بسبب رغبة اللاعب في الحصول على مستحقاته مما دفعه للتوقيع للزمالك والحصول على مقدم التعاقد.

وقال عواد لـFilGoal.com يوم الجمعة: "معنى أن الحضري وقع للإسماعيلي.. إذا فهناك أموال في النادي وأنا أريد الحصول على مستحقاتي".

وتبلغ قيمة مستحقات عواد مليون جنيه، ورفض الحصول على 200 ألف جنيه لرد ما حصل عليه من الزمالك وإنهاء تعاقده مع القلعة البيضاء.

وأكد عواد "سأجلس في بيتي لحين معرفة موقف الإسماعيلي من مستحقاتي المتأخرة كاملة".

وكان الحضري قد أجرى اتصالا بعواد طالبه فيها الالتزام بحضور التدريبات استعدادا للموسم الجديد.

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