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كيري: إسرائيل ستوافق على هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار في غزة للتوصل لهدنة مستدامة

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كيري: إسرائيل ستوافق على هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار في غزة للتوصل لهدنة مستدامة كيري: إسرائيل ستوافق على هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار في غزة للتوصل لهدنة مستدامة

جون كيري

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن إسرائيل ستوافق على هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن جهوده ستستمر حتى تتكلل بهدنة مستدامة بين الطرفين.

وأضاف كيري، في مؤتمر صحفي في القاهرة مساء اليوم الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية المصري سامح شكري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملتزم بالتوصل إلى الحل، مؤكدا “وسنواصل الجهود لوقف تام لإطلاق النار بين الطرفين”.

وأشار إلى أن “الطريقة الوحيدة لحل المشاكل هي اجتماع الأطراف للوصول إلى حل كما حدث في محطات سابقة”، قائلا إن “الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون أن يعيشوا حياة عادية”.

وتابع “وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام سيعطي كل الأطراف مهلة لاستعادة الثقة والعمل على اتخاذ تدابير لتمديد الهدنة”، مشددا على أن “الولايات المتحدة لن تدخر جهدا في سبيل الوصول إلى وقف تام ونهائي للإطلاق النار”.

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