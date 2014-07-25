اجتماع رباعي بين “كي مون” و”العربي” وشكري” و”كيري” لوقف إطلاق النار في غزة

عُقد اليوم الجمعة اجتماع رباعي ضم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

وكان “كي مون” و”العربي” عقدا اجتماعا ثنائيا مغلقا أعقبه اجتماع ثلاثي بانضمام وزير الخارجية سامح شكري ثم اجتماع رباعي بمشاركة جون كيري.

ويهدف الاجتماع بحث تطورات الوضع المتدهور في قطاع غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لاطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الرباعي.

أ ش أ