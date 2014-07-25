جون كيري يغادر القاهرة بعد بحث الأوضاع فى غزة ووقف إطلاق النار

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى عقب زيارة لمصر التقي خلالها عددا من كبار المسؤولين المصريين فى اطار جولته بالمنطقة لبحث الأوضاع فى غزة ووقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر رسمية بمطار القاهرة الدولي بأن جون كيري غادر على متن طائرة خاصة ، وذلك بعد انتهاء لقائه مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية سامح شكرى ونبيل العربي أمين عام جامعة الدول العرببة للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس ، وتم عقد مؤتمر صحفي بإحدي الفنادق الكبري بالمطار قبل مغادرته.

وكان كيري قد وصل الى القاهرة مساء الإثنين الماضي ثم غادر صباح أول أمس الأربعاء الى تل أبيب فى زيارة استغرقت عدة ساعات ليعود فى نفس اليوم الأربعاء الى القاهرة لاستكمال المباحثات وبحث الأوضاع المتدهورة فى قطاع غزة والمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار .

أ ش أ