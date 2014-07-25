“الصحة الفلسطينية”: سقوط 834 شهيد من أهل غزة حتى الآن

قال المتحدث بإسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن عدد الشهداء الفلسطينيين وصل إلى 834 شهيداً، وأكثر من 5400 جريح ومصاب، موضحاً أنه يوجد ضحيا وشهداء في منطقتي الشجاعية زغيرها، إلا أن الشعب الفلسطيني لم يتمكن من الحصول عليهم بسبب القصف المستمر في هذه المنطقة.

وأضاف القدرة في حوارٍ له على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف عمداً منازل المدنيين، وتدميرها بشكل منظم، مضيفاً أن معظم المستهدفين من شن الغارات الجوية الإسرائيلية، الأطفال، والسيدات، وكبار السن.

وأوضح القدرة، أن الاحتلال يستخدم الغاز الأبيض، والأسلحة الحديثة المحرمة دولياً، والتي تعمل على تفكيك جميع أجزاء الفلسطينيين، وانصهارها، وكذلك تعمل على بتر أجزاء من الجسم، علاوة على أنها تُسبب حروق وغيرها، فضلاً عن أن هذه الأسلحة تعمل على هتك الخلايا الموجودة داخل جسم الإنسان.

وتابع القدرة، أن العالم كله ما زال يشاهد هذه الحرب الدولية، والمجازر التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ولم يقم على إدانة إسرائيل، أو محاسبتها، وتحويلها للمحكمة الجنائية الدولية.

ولفت القدرة، إلى أن نسبة العجز في الأدوية وصلت إلى ما يقارب نسبة الـ 60 %، لأنه يحدث إعاقة لدخول بعض المساعدات.