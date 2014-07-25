بالصور.. «نهر الدم» يفاجئ سكان قرية صينية

قال راديو الصين، الجمعة، إن سكان قرية «ونتشو» الصينية فوجئوا بتحول لون مياه النهر، الذي يمر بها إلى اللون الأحمر.

وذكرت تقارير إخبارية أن أسباب الواقعة «غير معروفة وغامضة»، لأن القرية، الواقعة في مقاطعة تشجيانج، بشرق الصين، ليست مشهورة بالتلوث، ونقل الراديو عن أحد السكان، الذي عاش حياته كلها على جانب النهر، قوله: «هذا لم يحدث أبدا من قبل، ولا يوجد مصنع للكيماويات على ضفاف النهر».

وأوضح راديو الصين أن مفتشين من مكتب حماية البيئة بالمدينة أخذوا عينات من النهر لتحليلها، والوقوف على أسباب الحادث، خاصة أن الظاهرة بدأت حوالي الساعة 6 صباحا.