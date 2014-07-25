اليوم السابع: ثورة عبد الحكيم عبد الناصر على حمدين صباحى

تحت عنوان "ثورة عبد الحكيم عبد الناصر على حمدين صباحى" تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا تفاصيل وتداعيات الأزمة التى شهدها ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بين عبد الحكيم عبد الناصر والسياسى البارز حمدين صبحى.

واقرأ فى العدد أيضا..

-"الخارجية" تطهر صفوفها من الإخوان.. اتهامات "الأخونة" تطيح برئيس بعثة مصر بالأمم المتحدة فى أول حركة دبلوماسية فى عهد السيسى.. وتصريحات حمدى عن المفاوضات مع الجماعة تقصيه من رئاسة البعثة الدبلوماسية بلبنان

-إرهاق الجولات الميدانية يلاحق "محلب".. رئيس الوزراء يتعرض لنوبة إجهاد أثناء صلاة الجمعة بالأزهر

-3800 ساحة لصلاة العيد.. واستبعاد "رابعة".. الأجهزة الأمنية تمشط محيط المساجد الكبرى

-مفاجأة.. بريطانيا تطالب قيادات الإخوان بمغادرة البلاد فى أول أغسطس

-القابضة للكهرباء: لا انقطاع للتيار هذا الأسبوع.. جابر الدسوقى يؤكد: الأحمال على الشبكة لن تتجاوز 23 ألف ميجاوات

-ثلاثية "كيرى - كى مون – شكرى" تضع اللمسات الأخيرة للتهدئة فى غزة.. كتائب القسام تعلن إطلاق ثلاثة صواريخ على مطار "بن جوريون".. وارتفاع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين إلى 3

-اتحاد الكرة يستعين بـ "الخطيب".. وحسن شحاتة وأبوريدة لحل أزمة الأهلى والمصرى البورسعيدى

-وزير الطيران: "مصر للطيران" خسرت 10 مليارات جنيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة

>-«اﻹسكان» تعلن تسوية مديونيات بـ 595 مليون جنيه لشركات عقارية

اليوم السابع، ثورة عبد الحكيم، حمدين صباحى