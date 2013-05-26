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التحالف الشعبي الاشتراكي ينظم مؤتمر للعمال لرفض نقل المدابغ

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التحالف الشعبي الاشتراكي ينظم مؤتمر للعمال لرفض نقل المدابغ التحالف الشعبي الاشتراكي ينظم مؤتمر للعمال لرفض نقل المدابغ

ينظم العاملين وأصحاب المدابغ بمنطقة الجيارة، بالتعاون مع مكتب العمال بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، في الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد ، وذلك لمناقشة آلبات مواجهة قرار وزير الصناعة بنقل المدابغ من مكانها الحالي في مجري العيون إلى منطقة الروبيكي، التي هي عبارة عن قطعة أرض صحراوية ممتدة وبعيدة عن العمران بمسافة 60 كيلو في الطريق إلى السويس في ظل وجود انفلات أمني وهو ما يُصعَب عملية نقل العمالة النسائية التي من الصعب الاستغناء عنها.

ومن المقرر أيضًا أن يتضمن المؤتمر تأسيس الجمعية التأسيسية للنقابة المستقلة للعاملين بالمنطقة وتدشين أولى خطوات التعاونية الإنتاجية لصغار المصنعين بالمنطقة بالإضافة لوضع خطة عمل تصاعدية، للعمل على وقف القرار، وعدم تنفيذه، حتى إلغائه.

وجاء في بيان للعاملين اليوم : “تأتي فعاليات اليوم لتؤكد على رفض كل من أصحاب المدابغ، والعاملين بالمنطقة، وذلك نظرًا لأن التعويضات التي أقرتها لأصحاب المدابغ لا تفي بحقوقهم، كما أن آليات عملية النقل غير واضحة، كما أن النقل قد يؤدي إلى تشريد 25 ألف أسرة، ويقتل المهنة ويدمر مستقبلها، في ظل عدم وجود دراسة علمية للقرار، يراعىِ فيها الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، حيث من المتوقع أن تؤدي عملية النقل أيضاً إلى ارتفاع شديد في سعر المنتجات الجلدية المصرية، والتأثير على الصناعة وتراجعها، في ظل تدني سعر المنتجات الجلدية المستوردة في المقابل، مما سيقضي على مهنة دباغة الجلود الموجودة منذ آلاف السنين”.

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