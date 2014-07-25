بالصور.. محافظ مطروح يتفقد شاطئ الليزية ويأمر بإزالة الإشغالات

قام اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح، بجولة تفقدية بشاطئ الليزية بمدينة مرسي مطروح يرافقه الأستاذ عبد الغفار الملاح رئيس مدينة مرسي مطروح، والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية للوقوف على المشاكل بالشاطئ .

حيث قرر المحافظ لإزالة جميع الاشغالات على طول الكورنيش وازالة الاشغالات من امام شاطئ الليزية موجه تعليماته الى رئيس مدينة مرسي مطروح لمراجعة جميع التراخيص الخاصة بالشماسي على الشاطئ وسحب الرخص التى لا يوجد صاحبها شخصيا على الشاطئ مؤكدا على أن هذه التراخيص خاصة بأبناء مطروح فقط لا غير ولان يسمح برخصة بأسم شخص من خارج المحافظة أو وكيل عن صاحب الرخصة .

كما قرر المحافظ تحويل مدير شرطة الكهرباء للتحقيق وابلاغ مديرية الأمن بجميع الحالات التى تم إزالتها الخاصة بسرقة التيار الكهربائي على شاطئ الليزية، موجه تعليماته لرئيس مدينة مرسي مطروح بالإفادة يومياً بتمام جميع الاشغالات التى قد أمر المحافظ بإزالتها .