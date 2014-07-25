أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. محافظ مطروح يتفقد شاطئ الليزية ويأمر بإزالة الإشغالات

Google+ Print
بالصور.. محافظ مطروح يتفقد شاطئ الليزية ويأمر بإزالة الإشغالات بالصور.. محافظ مطروح يتفقد شاطئ الليزية ويأمر بإزالة الإشغالات

محافظ مطروح أثناء الجولة

قام اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح، بجولة تفقدية بشاطئ الليزية بمدينة مرسي مطروح يرافقه الأستاذ عبد الغفار الملاح رئيس مدينة مرسي مطروح، والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية للوقوف على المشاكل بالشاطئ .

حيث قرر المحافظ لإزالة جميع الاشغالات على طول الكورنيش وازالة الاشغالات من امام شاطئ الليزية موجه تعليماته الى رئيس مدينة مرسي مطروح لمراجعة جميع التراخيص الخاصة بالشماسي على الشاطئ وسحب الرخص التى لا يوجد صاحبها شخصيا على الشاطئ مؤكدا على أن هذه التراخيص خاصة بأبناء مطروح فقط لا غير ولان يسمح برخصة بأسم شخص من خارج المحافظة أو وكيل عن صاحب الرخصة .

كما قرر المحافظ تحويل مدير شرطة الكهرباء للتحقيق وابلاغ مديرية الأمن بجميع الحالات التى تم إزالتها الخاصة بسرقة التيار الكهربائي على شاطئ الليزية، موجه تعليماته لرئيس مدينة مرسي مطروح بالإفادة يومياً بتمام جميع الاشغالات التى قد أمر المحافظ بإزالتها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا