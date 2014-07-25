بالفيديو:نادين ضاهر تُطلعك على أصول تناول الحساء

عندما تُشاركين في حفلات الغداء أو العشاء، ولا سيّما في شهر رمضان، يكون أوّل الطعام الحساء، الذي تستهلّين به وجبتك، في أغلب الأحيان.ولكنّ سيّدات كثيرات يجهلن كيفية تناول الحساء بالطريقة الصحيحة.

ولذا، تُطلعك خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر على أصول ارتشاف الحساء، مع مراعاة آداب المائدة والحفاظ على صورتك اللائقة أمام الجميع:

- التقطي الملعقة بالأصابع الثلاثة الأولى، وخذي قليلاً من الحساء، من طبقته السطحيّة، بعد أن تحرّكي الملعقة أفقياً، انطلاقاً من جهتك.واحذري إصدار أيّ صوت، وأنت تزيلين بقايا الحساء الملتصقة بالملعقة، مستعينةً بأطراف الصحن.ثم، ارفعي الملعقة نحو فمك، واحذري الانحناء نحو الطبق.

- ضعي الملعقة في داخل الطبق، عندما تريدين أن تأخذي فترة استراحة، في أثناء تناولك الحساء.ويُمكنك أن تنظّفي شفتيك بواسطة الفوطة القماشيّة، قبل أن تشربي القليل من الماء.

- ضعي الملعقة في قاعدة الطبق، إذا كانت موجودة، ممّا يدلّ على أنك أنهيت تناول الحساء، كما يمكنك ترك الملعقة في داخل الطبق.

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