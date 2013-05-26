"نستله- مصر" تدرب سائقيها ضمن برنامج "القيادة الآمنة"

قامت شركة نستله مصر، بالتعاون مع مركز التدريب المصرى للسلامة على الطرق، بإطلاق برنامجا لمدة عامين تحت شعار "القيادة الآمنة.. لحياة آمنة"، ويأتى هذا البرنامج من أجل أن تكون جزء من برنامج السلامة على الطرق، بما لهذا البرنامج من تأثير على انخفاض العدد الإجمالى لحوادث الطرق فى مصر.

وبحسب بيان صحفى اليوم، فسيتم خلال البرنامج تدريب عدد كبير فى المرحلة الأولى مع إمكانية أن يزيد هذا العدد على مدى عامين، وهى مدة اتفاقية التعاون على كل من البرنامجين، القيادة الأمنة" و"القيادة الدفاعية"، ذلك لأن الهدف من القيادة الآمنة هو رفع الوعى ضد المخاطر، بينما القيادة الدفاعية تسعى إلى تغيير سلوكيات القيادة وتطويرها ايجابيا.

يذكر أن الفئات المستهدفة للتدريب سوف تتضمن سائقى المقر الرئيسى لشركة نستله مصر وأصحاب سيارات الشركة وسائقى المبيعات وأسطول التوزيع وسائقى إدارة التوزيع وسائقى النقل التابعين لأى طرف ثالث إضافة إلى موظفى تسليم الواردات.

هذا فى حين أن الخطة المستقبلية هى إشراك كل العاملين والشركاء لشركة نستله مصر فى هذا البرنامج خلال المرحلة الثانية للمشروع.