أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

"نستله- مصر" تدرب سائقيها ضمن برنامج "القيادة الآمنة"

Google+ Print
"نستله- مصر" تدرب سائقيها ضمن برنامج "القيادة الآمنة" "نستله- مصر" تدرب سائقيها ضمن برنامج "القيادة الآمنة"

قامت شركة نستله ، بالتعاون مع مركز التدريب المصرى للسلامة على الطرق، بإطلاق برنامجا لمدة عامين تحت شعار "القيادة الآمنة.. لحياة آمنة"، ويأتى هذا البرنامج من أجل أن تكون جزء من برنامج السلامة على الطرق، بما لهذا البرنامج من تأثير على انخفاض العدد الإجمالى لحوادث الطرق فى مصر.

وبحسب بيان صحفى اليوم، فسيتم خلال البرنامج تدريب عدد كبير فى المرحلة الأولى مع إمكانية أن يزيد هذا العدد على مدى عامين، وهى مدة اتفاقية التعاون على كل من البرنامجين، القيادة الأمنة" و"القيادة الدفاعية"، ذلك لأن الهدف من القيادة الآمنة هو رفع الوعى ضد المخاطر، بينما القيادة الدفاعية تسعى إلى تغيير سلوكيات القيادة وتطويرها ايجابيا.

يذكر أن الفئات المستهدفة للتدريب سوف تتضمن سائقى المقر الرئيسى لشركة نستله مصر وأصحاب سيارات الشركة وسائقى المبيعات وأسطول التوزيع وسائقى إدارة التوزيع وسائقى النقل التابعين لأى طرف ثالث إضافة إلى موظفى تسليم الواردات.

هذا فى حين أن الخطة المستقبلية هى إشراك كل العاملين والشركاء لشركة نستله مصر فى هذا البرنامج خلال المرحلة الثانية للمشروع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة