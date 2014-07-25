بالصور.. ملابس العيد مجاناً لـ500 طفل يتيم بمعرض الأورمان فى سوهاج

استفاد أكثر من 500 طفل يتيم بملابس العيد من خلال معرض الأورمان الخيرى الذى أقيم بمحافظة سوهاج بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية بالإمارات لخدمة الأيتام.

وكانت الأورمان قد قامت بكفالة أكثر من أربعة آلاف أسرة عن طريق توفير مصدر غذاء ثابت وحياة كريمة باستفادة هذه الأسر برؤس ماشية توفر لهم قوت يومهم، إلى جانب ذلك تقوم الجمعية برعايتهم صحياً من خلال القوافل الأسبوعية الشاملة وأيضا قوافل العيون وقوافل جراحات القلب وتجهيز الفتيات اليتيمات وتوفير المساعدات الموسمية.

صرح بذلك أحمد إبراهيم مسؤول جمعية الأورمان بجنوب الصعيد، وأضاف بأنه تم توزيع أكثر من 15 ألف كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان، وسوف يتم توزيع عدد 2000 كرتونة بعد العيد لمساعدة الأسر غير القادرة إلى جانب ذلك إفطار 500صائم من خلال خيم الأورمان الرمضانية، ويشرف على ذلك يسرى رمضان شلقامى مدير مكتب الأورمان بسوهاج.

تعليقات الصور:



> معرض الملابس



> مسئولو المعرض



> الأيتام فى المعرض



> ملابس الأيتام



> الأيتام يختارون الملابس



> معرض الجمعية



> الملابس معروضة

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> جانب من المعرض



> زوار المعرض



> معرض ملابس الأيتام



> المعرض



> زحام فى المعرض



> زحام على الملابس

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