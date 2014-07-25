مباحث التموين تعلن حالة الطوارئ بالجمهورية استعدادا لعيد الفطر

أعلنت الإدارة العامة لمباحث التموين حالة الطوارئ بجميع أنحاء الجمهورية لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم وضع خطة عمل بالتنسيق مع الفروع الجغرافية لإدارات التموين بمديريات الأمن، وجهاز حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية.

قال اللواء مدحت الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، إنه تم إنشاء غرفة عمليات مستمرة تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة ، خلال فترة العيد لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، والتصدى للمتلاعبين من التجار المستغلين ومكافحة صور الغش والمغالاة فى الأسعار خلال العيد .

وأضاف الأعصر أن خطة عمل الإدارة، تستهدف تحقيق انضباط الأسواق من خلال توفير السلع ومطابقتها للمواصفات الصحية وجودة صلاحيتها، والتأكد من عدم زيادة الأسعار.

وأشار الأعصر إلى أن إدارة المباحث تعمل على تكثيف الرقابة على المخابز، لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين خلال العيد ومتابعة عمليات بيع أسطوانات البوتاجاز والمرور على المحطات للتأكد من توافر المواد البترولية وعدم حدوث اختناقات.. مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة لمباحث التموين والغرف الفرعية بمديريات الأمن تتلقى شكاوى المواطنين على مدار الـ٢٤ ساعة والعمل على حلها .