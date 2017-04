سينمات “رنيسياتس” تعرض مجموعة مميزة من الأفلام العربية والأجنبية بعيد الفطر

شهدت سينمات “رنيسياتس” خلال الفترة الماضية تطوير وتحديث أجهزة الات العرض باحدث الأجهزة التكنولوجيه الحديثه من أجل نقاء الصوت والصورة، وتوفير سبل الترفية داخل سينمات رنيسانس، وتقديم خدمات مميزة إلى جمهور السينما المصرية، وكذلك العمل على استقدام أفضل الأفلام الأجنبية الجديده، وذلك فى إطار سعيها الدائم، لتوفير أفضل سبل الراحة للجمهور والعمل على عوده الجمهور المصرى إلى قاعات العرض مره اخرى.

وسيشهد عيد الفطر المبارك، عرض مجموعة مميزة من الأفلام، أهمها”TRANSFORMERS Age OF Extinction”، و”We Are What We Are” .

كما يتم عرض أهم الأفلام العربية الموجوده بسوق السينما المصرى حاليًا، وهى أفلام الفيل الأزرق للنجم كريم عبدالعزيز، وفيلم جوازة ميرى للنجمة ياسمين عبدالعزيز، وصنع فى مصر للنجم أحمد حلمى، والحرب العالمية الثالثة للثلاثى فهمى وشيكووهشام، وفيلم عنتر وبيسه لمحمد لطفى.

كما تستمر أفلام سالم أبو اخته ومراتى وزوجتى للعرض فى بعض سينمات رينيسانس، وتوفر سينمات رينيساتس لعشاق السينما ومتابعيها موقع رسمى خاص بهم، وهو “www.rnscinemas.net”، لمتابعه كل ما هو جديد فى سينمات رنيسانس