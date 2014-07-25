بالفيديو.. “المؤتمر”: فتح المعابر مع غزة يهدد الأمن القومى

قال اللواء أمين راضى نائب رئيس حزب المؤتمر، إن لا أحد يرضيه ما يحدث فى غزة، ولكن أى نقطة دماء تسيل من أى مواطن مصرى تساوى جميع الدول العربية مع كامل إحترامنا لها.

وأضاف راضى فى تصريح خاص لوكالة أونا للأنباء، أنه لايجب أن نتحدث عن غزة فقط ولكن يجب أن نتحدث عن شهداء الجيش المصرى فى حادثة الفرافرة بالوادى الجديد.

وتابع راضى، ليس معنى الحرب على غزة إننا نفتح المعابر أمام الفلسطينيين بما يهدد الامن القومى للبلاد، على حد قوله.

وأكد راضى، على أن الامن ليس مسئولية الجهات المعنية فقط، بل تقع المسئولية على المواطن أيضاً، وإذا لم يساعد المواطن الجهات المعنية ومدها بالمعلومات عن أى تحركات غريبة تحدث أمامه ستستمر العمليات الارهابية وتهديد الامن.

المراسل : (بكر الشرقاوى)