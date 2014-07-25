ماندزوكيتش: أسلوبي مختلف عن كوستا..ولا أريد الحديث عن جوارديولا

مدريد،(إفي): أكد النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الوافد الجديد لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني أن أسلوب لعبه يختلف عن دييجو كوستا، هداف الأتلتي السابق الذي انتقل لتشيلسي الإنجليزي.

وأوضح ماريو (28 عاما) خلال حفل تقديمه كأحدث صفقات بطل الليجا ووصيف بطل أوروبا "دييجو كوستا هو دييجو كوستا، أنا ماريو ماندزوكيتش، كل لاعب له أسلوبه الخاص".

وأعرب هداف بايرن ميونخ الألماني السابق عن سعادته بالانضمام لـ"فريق بطل"، مؤكدا جاهزيته لتنفيذ أوامر المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وأشار ماندزوكيتش "أعرف كل لاعبي أتلتيكو والمدرب، إنه فريق عظيم ويملك قيادة فنية متميزة، كنت معجبا بسيميوني منذ كان لاعبا، يقدم للكرة أقصى ما لديه ويجتهد بنسبة 100%، نحن متشابهان في ذلك".

ورفض الكرواتي الدولي الحديث عن علاقته بمدربه السابق في بايرن بيب جوارديولا، مشددا "لا أريد التحدث عن الماضي، عالمي الآن هو أتلتيكو مدريد".

وسيرتدي ماندزوكيتش القميص رقم 9 ليخلف ديفيد فيا المنتقل لنيويورك سيتي الأمريكي.

وغادر ماريو بايرن ليفسح المجال امام البولندي روبرت ليفاندوفسكي رأس الحربة الجديد للعملاق البافاري، رغم أن الأول سجل 25 هدفا في 46 مباراة بالموسم الماضي، وتوج بالدوري والكأس والسوبر الأوروبي، لكن علاقته بجوارديولا لم تكن على ما يرام.

ويعد ماندزوكيتش رابع صفقات أتلتيكو هذا الصيف بعد الحارس ميجل أنخل مويا (خيتافي)، والمدافع البرازيلي جيليرمي سيكيرا (غرناطة)، والحارس السلوفيني جان أوبلاك (بنفيكا البرتغالي) والمهاجم الأرجنتيني أنخل كوريا (سان لورنزو الأرجنتيني).