فينجر: أرسنال تصدر 128 يوما وفاز بالكأس .. الآن نريد الدوري

ظل أرسنال على قمة الدوري الإنجليزي لمدة 128 يوما الموسم الماضي 2013-2014 .. ولكن أرسن فينجر المدير الفني للمدفعجية يأمل في تحقيق اللقب هذا الموسم.

وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وحل ليفربول وصيفا ثم تشيلسي وجاء أرسنال رابعا.

وقال فينجر للصحفيين: "دائما لدينا طموحات عالية، الموسم الماضي كنا في الصدارة لمدة طويلة وحاليا لا يعرف أحد كيف ستكون المنافسة على اللقب الموسم المقبل".

وأضاف "بالتأكيد ستكون المنافسة صعبة، ولكن مثلما حققنا كأس إنجلترا الموسم الماضي سنعمل على تحقيق أكثر من ذلك هذا الموسم".

وأتم "في إنجلترا مستوى المنافسة دائما يكون مرتفعا ولكن نأمل أن يكون لنا حظا في التتويج بالدوري الإنجليزي".

وكان أخر دوري إنجليزي حققه أرسنال في موسم 2003-2004.