خابي مارتينيز: إنها واحدة من أسعد لحظات حياتي

لندن، (إفي): قال الإسباني خافي مارتينيز لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني إن لحظة فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا تعتبر من "أسعد" اللحظات التي شهدها في حياته.

وأوضح مارتينيز (24 عاما) الليلة الماضية عقب المباراة "تذكرت حياتي كلها، منذ أن بدأت اللعب وأنا في الخامسة من عمري، وكل الأوقات التي عشتها مع كرة القدم منذ بداية لعبي بالكرة وأنا في الخامسة في منطقة أييجي (نافارا-إسبانيا)".

وأضاف أنه مر بـ"لحظات عصيبة" في مشواره، مؤكدا أن انتصارات مثل ذلك الذي تحقق أمس تتوج كل الجهود، في إشارة إلى فوز بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه بعد تغلبه على مواطنه وغريمه بروسيا دورتموند بهدفين لهدف على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

ومال مارتينيز خلال مباراة أمس لمراقبة روبرت ليفاندوفسكي هداف دورتموند الخطير وكذلك زيادة الفاعلية الدفاعية، بناء على أوامر المدرب يوب هاينكس.

وكان دورتموند يأمل في التتويج بلقب دوري الأبطال الثاني له في تاريخه بعد موسم 1996/97 لكنه ذهب في النهاية للفريق البافاري حامل لقب البوندسليجا، ليتوج به للمرة الخامسة.