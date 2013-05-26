أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خابي مارتينيز: إنها واحدة من أسعد لحظات حياتي

Google+ Print
خابي مارتينيز: إنها واحدة من أسعد لحظات حياتي خابي مارتينيز: إنها واحدة من أسعد لحظات حياتي

لندن، (إفي): قال الإسباني خافي مارتينيز لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني إن لحظة فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا تعتبر من "أسعد" اللحظات التي شهدها في حياته.

وأوضح مارتينيز (24 عاما) الليلة الماضية عقب المباراة "تذكرت حياتي كلها، منذ أن بدأت اللعب وأنا في الخامسة من عمري، وكل الأوقات التي عشتها مع كرة القدم منذ بداية لعبي بالكرة وأنا في الخامسة في منطقة أييجي (نافارا-إسبانيا)".

وأضاف أنه مر بـ"لحظات عصيبة" في مشواره، مؤكدا أن انتصارات مثل ذلك الذي تحقق أمس تتوج كل الجهود، في إشارة إلى فوز بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه بعد تغلبه على مواطنه وغريمه بروسيا دورتموند بهدفين لهدف على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

ومال مارتينيز خلال مباراة أمس لمراقبة روبرت ليفاندوفسكي هداف دورتموند الخطير وكذلك زيادة الفاعلية الدفاعية، بناء على أوامر المدرب يوب هاينكس.

وكان دورتموند يأمل في التتويج بلقب دوري الأبطال الثاني له في تاريخه بعد موسم 1996/97 لكنه ذهب في النهاية للفريق البافاري حامل لقب البوندسليجا، ليتوج به للمرة الخامسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع