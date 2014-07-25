الجالية المصرية بليبيا تطالب بتنظيم رحلات من مطار "جربا" للقاهرة

ناشد رئيس الجالية المصرية فى ليبيا، الدكتور علاء حاضورة، شركة مصر للطيران للتنسيق مع فرع الشركة بالعاصمة الليبية طرابلس، لتنظيم رحلات للجالية المصرية فى ليبيا، والتى ترغب فى العودة إلى مصر، من مطار "جربا التونسى" على الحدود الليبية، إلى القاهرة والإسكندرية، وذلك لتخفيف مشقة السفر من طرابلس إلى العاصمة التونسية، والتى تستغرق أكثر من سبع ساعات .

وقال حاضورة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عصر اليوم، الجمعة، "إن إغلاق مطار طرابلس الدولى جراء القصف أدى إلى لجوء أبناء الجالية المصرية بليبيا إلى القاهرة عن طريق مطار تونس، والذى تستغرق المسافة للوصول إليه أكثر من سبع ساعات "700 كيلو متر"، لافتا إلى أن هناك مطار "جربا التونسى" القريب مع الحدود الليبية "241 كيلو مترا"، والذى من الممكن توفير رحلات منه للمصريين الراغبين فى العودة للقاهرة.

كما ناشد رئيس الجالية المصرية فى ليبيا المسئولين فى مصر ووزير النقل بتوفير عبارات لنقل الراغبين فى السفر من طرابلس أو مصراتة إلى الإسكندرية أو أى ميناء بحرى آخر وغيرهم .

يذكر أن الملاحة الجوية بمطار طرابلس الدولى قد توقفت يوم الأحد 13 يوليو الجارى بعد اشتباكات بين ثوار الزنتان الذين يسيطرون على المطار منذ سقوط النظام السابق وتشكيلات من ثوار مصراتة متحالفين مع غرفة ثوار ليبيا المحسوبة على الإسلاميين .