مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد نفذت 81 حملة خلال شهررمضان

نفذت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد خلال شهررمضان 81 حمله مشتركة من الصحة والتموين.

وقال الدكتور حمد بشير مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، ان الحملات المشتركة على الاسواق اللحوم والمجازر للتاكد من المعروض من اللحوم الطازجة والمجمدة بالاسواق، واضاف مدير عام الطب البيطرة ان الحملات المشتركة اسقرت عن تحرير 14 محضر متنوع من خلال الحملات المشتركة بالاسواق والمجازر ومحال بيع اللحوم والاسماك.

واضاف ان المديرية وضعت خطة للمرور على الاسواق خلال ايام العيد للتاكد من المعروض من الاسماك واللحوم، وتشكيل غرفة عمليات داخل المديرية لتلقى شكاوى المواطنين خلال 24 ساعة خلال ايام العيد.