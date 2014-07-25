أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد نفذت 81 حملة خلال شهررمضان

Google+ Print
مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد نفذت 81 حملة خلال شهررمضان مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد نفذت 81 حملة خلال شهررمضان

نفذت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد خلال شهررمضان 81 حمله مشتركة من الصحة والتموين.

وقال الدكتور حمد بشير مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، ان الحملات المشتركة على الاسواق اللحوم والمجازر للتاكد من المعروض من اللحوم الطازجة والمجمدة بالاسواق، واضاف مدير عام الطب البيطرة ان الحملات المشتركة اسقرت عن تحرير 14 محضر متنوع من خلال الحملات المشتركة بالاسواق والمجازر ومحال بيع اللحوم والاسماك.

واضاف ان المديرية وضعت خطة للمرور على الاسواق خلال ايام العيد للتاكد من المعروض من الاسماك واللحوم، وتشكيل غرفة عمليات داخل المديرية لتلقى شكاوى المواطنين خلال 24 ساعة خلال ايام العيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا