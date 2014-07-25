رئيس الجالية المصرية بليبيا يناشد “مصر للطيران” بتنظيم رحلات للقاهرة والإسكندرية

ناشد رئيس الجالية المصرية في ليبيا الدكتور علاء حاضورة، شركة مصر للطيران للتنسيق مع فرع الشركة لدى العاصمة الليبية طرابلس، لتنظيم رحلات للجالية المصرية في ليبيا والتي ترغب في العودة إلي مصر، من مطار “جربا التونسي” على الحدود الليبية، إلى القاهرة والإسكندرية، وذلك لتخفيف مشقة السفر من طرابلس إلى العاصمة التونسية والتي تستغرق أكثر من سبع ساعات.

وقال حاضورة – عصر اليوم الجمعة – “إن إغلاق مطار طرابلس الدولي جراء القصف،أدى إلى لجوء أبناء الجالية المصرية بليبيا إلي القاهرة عن طريق مطار تونس والذي تستغرق المسافة للوصول اليه أكثر من سبع ساعات ” 700 كيلو متر”، لافتًا إلى أن هناك مطار “جربا التونسي” القريب مع الحدود الليبية “241 كيلو مترا” والذي من الممكن توفير رحلات منه للمصريين الراغبين في العودة للقاهرة.

وناشد رئيس الجالية المصرية في ليبيا، المسئولين في مصر ووزير النقل بتوفير عبارات لنقل الراغبين في السفر من طرابلس أو مصراته إلى الإسكندرية أو أي ميناء بحري آخر وغيرهم.

يذكر أن الملاحة الجوية بمطار طرابلس الدولي قد توقفت يوم الأحد 13 يوليو الجاري بعد اشتباكات بين ثوار الزنتان الذين يسيطرون على المطار منذ سقوط النظام السابق وتشكيلات من ثوار مصراتة متحالفين مع غرفة ثوار ليبيا المحسوبة على الإسلاميين.

أ ش أ