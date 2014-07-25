أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس الجالية المصرية بليبيا يناشد “مصر للطيران” بتنظيم رحلات للقاهرة والإسكندرية

Google+ Print
رئيس الجالية المصرية بليبيا يناشد “مصر للطيران” بتنظيم رحلات للقاهرة والإسكندرية رئيس الجالية المصرية بليبيا يناشد “مصر للطيران” بتنظيم رحلات للقاهرة والإسكندرية

وزارة الخارجية

ناشد رئيس الجالية المصرية في ليبيا الدكتور علاء حاضورة، شركة للطيران للتنسيق مع فرع الشركة لدى العاصمة الليبية طرابلس، لتنظيم رحلات للجالية المصرية في ليبيا والتي ترغب في العودة إلي مصر، من مطار “جربا التونسي” على الحدود الليبية، إلى القاهرة والإسكندرية، وذلك لتخفيف مشقة السفر من طرابلس إلى العاصمة التونسية والتي تستغرق أكثر من سبع ساعات.

وقال حاضورة – عصر اليوم الجمعة – “إن إغلاق مطار طرابلس الدولي جراء القصف،أدى إلى لجوء أبناء الجالية المصرية بليبيا إلي القاهرة عن طريق مطار تونس والذي تستغرق المسافة للوصول اليه أكثر من سبع ساعات ” 700 كيلو متر”، لافتًا إلى أن هناك مطار “جربا التونسي” القريب مع الحدود الليبية “241 كيلو مترا” والذي من الممكن توفير رحلات منه للمصريين الراغبين في العودة للقاهرة.

وناشد رئيس الجالية المصرية في ليبيا، المسئولين في مصر ووزير النقل بتوفير عبارات لنقل الراغبين في السفر من طرابلس أو مصراته إلى الإسكندرية أو أي ميناء بحري آخر وغيرهم.

يذكر أن الملاحة الجوية بمطار طرابلس الدولي قد توقفت يوم الأحد 13 يوليو الجاري بعد اشتباكات بين ثوار الزنتان الذين يسيطرون على المطار منذ سقوط النظام السابق وتشكيلات من ثوار مصراتة متحالفين مع غرفة ثوار ليبيا المحسوبة على الإسلاميين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية