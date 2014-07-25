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استياء معلمى ادارة قنا التعليمية بعد تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ شهرين‎

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استياء معلمى ادارة قنا التعليمية بعد تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ شهرين‎ استياء معلمى ادارة قنا التعليمية بعد تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ شهرين‎

وزارة التربية والتعليم

استنكر مجلس إدارة نقابة المعلمين المستقلة بمحافظة قنا عدم رد الدكتور محمود ابوالنصر وزير التربية والتعليم، علي الخطاب الخاص بعدم صرف اكثر من 20% من رواتب معلمي ادارة قنا التعليمية.

ومن جانبه قال محمد حسن الجعفري نقيب النقابة المستقلة للمعلمين بقنا، ان معلمين ادارة قنا ذهبوا لمراقبة امتحانات الثانوية العامة ولم يتقاضوا الراتب الشهري بالكامل.

واضاف الجعفرى، بانه وحتي تاريخ اليوم لم يتم صرف رواتب شهرى يونية ويوليو للمعلمين بادارة قنا هذا بخلاف فصل حافز الاعباء وحافز الاداء وبدل المعلم من رواتب معلمي ادارة قنا ايضا خلال شهور مايو ويونيه ويوليو بسبب ادعاء المديرية بعدم توافر البند المالي الخاص بذلك علما بان باقى الادارات التعليمية بالمحافظة تم صرافها.

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