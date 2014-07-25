ضبط نصف كيلو حشيش بحوزه عامل بسوهاج‎

تمكنت وحد البحث الجنائى بمركز البلينا من ضبط عامل يقيم بمدينه البلينا بحوزته نصف كيلو من مخدر الحشيش، تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج، اخطار من مركز البلينا يفيد تمكن اداره بحث الجنوب بقياده العقيد عصام غانم مدير الفرع، ووحده بحث البلينا برئاسه مصطفى التهامى معاون اول المباحث، والنقيب موسى القاضى، من ضبط سعود .خ.ح 35 سنه عامل يقيم بمدينه البلينا وبحوزته نصف فرش حشيش يزن حوال 500 جرام و600 جنيه حصيله بيع وبمواجهته اعترف بحيازه الحشيش بغرض الاتجار والمبلغ حصيله بيع المخدرات.

تحرر بالواقعه محضر رقم 3864 ادارى مركز شرطه البلينا وجارى العرض على النيابه العامه للتحقيق.