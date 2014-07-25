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“أطباء رحماء” مبادرة جديدة لحملة بالفيوم

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“أطباء رحماء” مبادرة جديدة لحملة بالفيوم “أطباء رحماء” مبادرة جديدة لحملة بالفيوم

أطلق شباب حملة رحماء بالفيوم مبادرة جديدة بعنوان “أطباء رحماء ” والتي استطاعوا خلالها التواصل مع عدد من الأطباء والاستشاريين في مجالات مختلفة بمحافظة الفيوم، وتم الاتفاق معهم علي التكفل بإجراء الكشف الطبي ومتابعة الحالات المرضية الغير قادرة بالمحافظة .

وأكد المشاركون في الحملة أن الأطباء الذين تم التواصل معهم في تخصصات “جراحة الأورام واستشاري في العمود الفقري والعظام واستشاري جراحة المسالك واستشاري أمراض الكبد والكلي واستشاري الرمد وعمليات العيون وتخصص العلاج الطبيعي ” .

وأشار القائمون علي الحملة إلي أنه تم التوصل مع بعض الصيادلة علي توفير الأدوية بأسعار مخفضة وبعض الأدوية بالمجان لأصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يستطيعون توفير الأدوية .

الجدير بالذكر أن مبادرة رحماء دشنها عدد من الشباب والفتيات العاملين بمجالات مختلفة بمحافظة الفيوم، وبدأت بعنوان “ممكن تساعدني نعمل خير ” وتهدف المبادرة لنشر مبادئ التراحم ومحاولة تنفيذ عدد من الفاعليات والمبادرات الخيرية بالجهود الذاتية .

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