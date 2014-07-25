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أوقاف أسيوط تخصص 180 إمام وخطيب من المعتمدين بالأوقاف على تصريح لصلاة العيد

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أوقاف أسيوط تخصص 180 إمام وخطيب من المعتمدين بالأوقاف على تصريح لصلاة العيد أوقاف أسيوط تخصص 180 إمام وخطيب من المعتمدين بالأوقاف على تصريح لصلاة العيد

قالت مديرية الأوقاف بمحافظة أنه تم تخصيص180 إمام وخطيب من العاملين بمديرية الأوقاف أو الحاصلين على تصريح الإمامة والخطابة’ لصلاة عيدالفطر و80 ساحة موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وقال الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إنه تم الانتهاء من تجهيز الساحات المعدة للصلاة بمختلف مراكز المحافظة داخل المساجد والساحات المفتوحة ومراكز الشباب والملاعب والمدارس الكبرى في المراكز والمدن ، مشيراً إلى
> تزويدها بمكبرات الصوت لأداء صلاة العيد، بالإضافة إلى تخصيص خطيب أساسي وأخر احتياطي لكل ساحة ليحل محله فى حالة حدوث أى طارئ.

وأشار العجمي إلى إنه تم تحديد أماكن الساحات وهي 22 ساحة فى مركز ديروط ،و25 ساحة فى منفلوط وبنى عدى ، و7 ساحات في مركز أبنوب ، 8 في أبو تيج ، و 6 فى الغنايم ،ساحة واحدة بمدينة أسيوط و3 بالمركز ، ساحة واحدة في مركز الفتح ،ساحة في ساحل سليم ،3 فى البداري ،وساحة فى القوصية ، ساحة فى صدفا .
> وأكد العجمي أنه تم إصدار تعليمات مشددة للائمة بمنع أي شخص من غير الأزهريين من اعتلاء المنبر،مطالبا الائمة والخطباء بعدم استخدام ساحات العيد لأى غرض حزبي أو مطلب شخصي.

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