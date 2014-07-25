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فيديو.. «أردوغان» يعاود تطاوله على السيسي: «طاغية»

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عاود رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، تطاوله على الرئيس عبدالفتاح ، واصفًا إياه بـ«الطاغية».

واعتبر «أردوغان»، في مقابلة تليفزيونية مع قناة «CNN» الأمريكية، التي نشرتها على موقعها الإلكتروني باللغة العربية، الجمعة، أنه «لا يوجد دور حقيقي لمصر حاليًا في عملية السلام».

وقال إن «بلاده لا تريد أن تأخذ مكان أحد في الساحة»، مشددًا على «وجوب أن تقف ضد احتلال إسرائيل لكامل الأراضي الفلسطينية».

كما اتهم إسرائيل بأنها «أطلقت موجة من الإرهاب» في عملياتها الحالية في غزة، معتبرًا أن «الدور القطري لم يكن يدعم الإرهاب بل كان يقف مع الضحية».

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