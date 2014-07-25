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ضبط تشكيل عصابي بالعبور تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالإكراه

  • مصر
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على تشكيل عصابى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمدينة العبور تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء.

كان اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى بلاغًا من العديد من المواطنيين يفيد بتعرضهم للسرقة بالاكراه أثناء سيرهم بمحل إقامتهم بالعبور وتوصلت التحريات إلى أن وراء السرقة عاطلين كونوا تشكيلاً عصابيًا فيما بينهم وتخصصوا في استقياف المواطنين وقائدى السيارات أثناء سيرهم على الطريق الفرعية والرئيسية بمنطقة الحى السادس بالعبور والإستيلاء على متعلقاتهم وهواتفهم المحمولة تحت تهديد السلاح.

تم وضع عدة أكمنة ثابتة ومتحركة على الطريق وألقى القبض على المتهمين، وهما، محمد عبدالله عبدالخالق، ومحمد علاء الدين صلاح، عاطلان، ومقيمان بمنطقة أبوزعبل دائرة مركز الخانكة، وبحوزة الأول سلاح نارى فرد خرطوش وطلقتين وبحوزة الثانى سلاح أبيض «مطواه»، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين وهواتفهم المحمولة كرهًا، وحيازتهم للاسلحة المضبوطة بقصد استخدامها في نشاطهم الإجرامى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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