محمد إبراهيم: مازيمبي ليس مخيفا

أكد محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك أن فريق مازيمبي ليس بالمنافس الصعب وذلك قبل مواجهتهما يوم الأحد بالجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك أمام مازيمبي في الكونجو بهدف ويحتاج الأبيض للفوز من أجل مواصلة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لنصف النهائي.

وقال إبراهيم للموقع الرسمي للزمالك: "مازيمبي ليس مخيفا، ولكن الأخطاء التحكيمية في لقاء الذهاب هي التي حالت دون تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف "سنلعب أمام مازيمبي من أجل النقاط الثلاثة".

يذكر أن الزمالك قد وافق على احتراف محمد إبراهيم في ماريتيمو البرتغالي الصيف الجاري مقابل 450 ألف دولار.